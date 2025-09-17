Manda yetiştiricilerine hibe desteği

TARIM ve Orman Bakanlığı, hayvancılık sektörünü güçlendirmek ve yerli üretimi artırmak amacıyla yeni bir destek programı başlattı. Program kapsamında, manda yetiştiricilerine hibe olarak iki manda yavrusu verilecek. Bakanlık yetkilileri, bu desteğin özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin güçlenmesine katkı sağlayacağını belirterek, "Amaç, hem üreticiyi teşvik etmek hem de manda sütü ve süt ürünlerinde ülkemizin ihtiyacını yerli üretimle karşılamak" dedi.

Destek paketini memnuniyetle karşılayan üreticiler, hibelerin sektörde yeni bir canlılık yaratacağını söylüyor. Balıkesirli bir manda yetiştiricisi, "Bu destek bizim için çok değerli. Manda sayımızı artırmakta zorlanıyorduk. Bakanlığın vereceği yavrular hem üretimimizi büyütecek hem de gelirimize katkı sağlayacak" dedi. Tarım Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde hibe programına ilişkin detaylı başvuru şartlarını açıklaması bekleniyor.