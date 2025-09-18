2026’da enflasyon daha az hissedilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, A Haber'de ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Orta Vadeli Programa ilişkin konuşan Şimşek, bölgede yaşanan olumsuzluklara rağmen programın rayından sapmadığına dikkat çekti. Şimşek "Programın hedefi finansal piyasalarda istikrarsızlığa engel olmak. Bunu sağladık. şimdi dezenflasyonun başlaması ve dayanıklılığın güçlendirmesi evresine geçtik. Enflasyonun yıl sonunda yüzde 30'un altına inmesini bekliyoruz. Dünyadaki başarılı uygulamalarda enflasyon ile mücadele 3-4 yıl alıyor, biz daha ikinci evresindeyiz" dedi.

Bakan Mehmet Şimşek, Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatında bu yıl ilk 10'a gireceğini söyledi.

SAVUNMA SANAYİSİ ATAĞI

Programda savunma sanayi alanında atılan adımlara değinen Şimşek "Türkiye savunma sanayisinde çok büyük bir avantaja sahip. Şu anda devam eden 1400'e yakın proje var. Bunun değeri 100 milyar doların üzerinde" diye konuştu. Türkiye'nin savunma sanayi ihracatında bu yıl ilk 10'a gireceğini belirten Şimşek "6 trilyon dolarlık bir savunma sanayi harcaması olacak. En hazır ve bu konuda en çok yatırım yapan ülkelerden biri Türkiye" dedi.

Her hafta açıklanan rakamlara göre kan kaybeden ve yeni hesap açılması programı sonlandırılan Kur Korumalı Mevduat için Şimşek "Aralık itibarıyla vadeler olacağı için, yenilemeyeceğimiz için kur korumalı mevduat konusu Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkmış olacak. Yuvam hesaplarını kapatmıyoruz, çünkü bu dışarıdan gelen vatandaşlarımızın Türkiye'de tasarruflarını tuttuğu hesaplardır, kur korumalı uygulamadan farklıdır" sözlerini söyledi.