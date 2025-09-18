Bankalar yarışta! Emekli promosyon kampanyaları sürüyor

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alan müşteriler ise 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatına sahip oluyor. Banka, 5.000 TL'ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL avans hesap harcamasına 2.000 TL promosyon veriyor ödemeleri sunuyor.

NASIL YARARLANILIR?

Emeklilerin bir bankadan promosyon alabilmesi için o bankaya emekli maaşını taşıması ve maaşını bu bankadan çekmeyi taahhüt etmesi zorunlu. Maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabilen emeklilerin bunu bankaya bildirmesi gerekiyor. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanını ise iade ediliyor. Promosyon tutarı emeklinin maaş miktarına göre belirleniyor.