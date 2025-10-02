Çeşme için ortak akıl çağrısı

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Çeşme Turizm Projesi'nin kent için taşıdığı öneme bir kez daha dikkat çekerek projeye desteğini dile getirdi. "Çıtamızı daha yükseğe taşımak için İzmir'in dışa açılma hamlesi olacağına inandığımız Çeşme Turizm Projesi'ni desteklemeliyiz" diyen Özgener, projenin ortak akılla yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

'YÜKSELİŞ OLACAK'

Çeşme Projesi'nin yalnızca turizm yatırımlarını artırmakla kalmayıp uluslararası direkt uçuşların artmasıyla kente gelen yabancı turist sayısında ciddi bir yükselişi de sağlayacağını belirten Özgener, 2025'in ilk 8 ayında İzmir'i ziyaret eden 1,39 milyon yabancı turist ile son 3 yılın en yüksek rakamına ulaşıldığını hatırlattı.

NEFES ALDIRACAK

Özgener'in turizm vizyonunda öne çıkan bir diğer proje ise İnciraltı Planları oldu. Uzun süredir çözülemeyen sorunların aşılmasıyla birlikte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 1/100.000 ölçekli planların onaylandığını duyurdu. Yeni planlamayla bölge, yüksek katlı yapılardan uzak, sağlık ve termal turizm temalı bir turizm merkezi olarak gelişecek. Özgener, "İnciraltı, yalnızca kentsel yaşamı iyileştirmeyecek, İzmir'e nefes aldıracak büyük bir yeşil kuşak kazandıracak. Kentimiz uluslararası sağlık turizmi merkezi haline gelecek" dedi. Özgener, İzmir'in yalnızca kum, güneş ve deniz turizmiyle değil, aynı zamanda sağlık, gastronomi, kültür ve sanat turizmiyle de öne çıkması gerektiğini söyledi. Çeşme ve İnciraltı projelerinin tamamlanmasıyla İzmir, turizmde çeşitliliğini artırarak Avrupa ve Orta Doğu'nun cazibe merkezi olmayı hedefliyor.