Endonezya’ya dış satım 317.4 milyon dolara çıktı

Türkiye ile Endonezya arasında son dönemde hız kazanan diplomatik temaslar ve stratejik işbirliklerinin etkileri ticaret rakamlarında hissedilirken, bu ülkeye yapılan ihracat yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,5 artışla 317,4 milyon dolara çıktı. Bu dönemde Endonezya'ya en fazla ihracat yapan sektörlere bakıldığında madencilik ürünleri öne çıktı. Bu ülkeye yılın 8 ayında 56,2 milyon dolarlık madencilik ürünleri ihracatı gerçekleştirildi. En fazla ihracat yapan sektörlerde ikinci sırada 33,7 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yer alırken, 22,6 milyon dolarlık ihracatla tütün üçüncü sırada bulundu. Endonezya'ya yapılan dış satımda dördüncü sıraya 22,2 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri yerleşirken, 19,3 milyon dolarla makine ve aksamları beşinci oldu.