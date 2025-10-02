Troy’dan ekim’de iade sürprizi

TÜRKİYE'NİN Ödeme Yöntemi'nin (TROY) başlattığı kampanya ile kullanıcılar 1-31 Ekim'de yaptıkları market alışverişlerinde yüzde 10, toplamda 1000 liraya kadar nakit iade kazanabilecek. Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) yapılan açıklamaya göre, TROY, 67 milyon kart sayısı ve yüzde 20'yi aşan pazar payı ile her geçen gün kullanımını artırırken, kullanıcılarına sağladığı ek avantajlarla TROY logolu kart sahibi olmayı daha da özel ve anlamlı hale getiriyor. Bu çerçevede TROY, market alışverişlerine yönelik kampanyasıyla hayatın farklı alanlarına dokunan kampanyalarına bir yenisini ekledi. Buna göre, 1-31 Ekim 2025'de geçerli olan, mağaza veya online fark etmeksizin tüm market alışverişlerini kapsayan kampanya boyunca, TROY bireysel kart kullanıcıları her market alışverişinde yüzde 10, toplamda 1000 liraya kadar nakit iade kazanabiliyor. Halihazırda TROY logolu kartı bulunmayanlar vatandaşlar da yeni kart temin ederek kampanyadan yararlanabilecek. Kullanıcıların TROY logolu kredi kartı, banka kartı veya ön ödemeli kart temin etmek için hizmet aldıkları banka veya elektronik para kuruluşuna başvurmaları gerekiyor.