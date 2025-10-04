  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi 5G ekonomiye 100 milyar dolar katkı sunacak

5G ekonomiye 100 milyar dolar katkı sunacak

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

5G ekonomiye 100 milyar dolar katkı sunacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, planlanan 5G frekans ihalesi ve ardından başlayacak tam kapsama sürecinin, Türkiye ekonomisine 2030'a kadar 100 milyar dolar katkı ve 1,5 milyon yeni istihdam potansiyelini beraberinde getirmesini hedeflediklerini bildirdi. Sayan, şunları kaydetti: "Planlanan 5G frekans ihalesi ve ardından başlayacak tam kapsama sürecinin, Türkiye ekonomisine 2030'a kadar 100 milyar dolar katkı ve 1,5 milyon yeni istihdam potansiyelini beraberinde getirmesini hedefliyoruz."

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA