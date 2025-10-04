5G ekonomiye 100 milyar dolar katkı sunacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, planlanan 5G frekans ihalesi ve ardından başlayacak tam kapsama sürecinin, Türkiye ekonomisine 2030'a kadar 100 milyar dolar katkı ve 1,5 milyon yeni istihdam potansiyelini beraberinde getirmesini hedeflediklerini bildirdi. Sayan, şunları kaydetti: "Planlanan 5G frekans ihalesi ve ardından başlayacak tam kapsama sürecinin, Türkiye ekonomisine 2030'a kadar 100 milyar dolar katkı ve 1,5 milyon yeni istihdam potansiyelini beraberinde getirmesini hedefliyoruz."