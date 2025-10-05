Muğla İl Tanıtım Kurulu toplandı

DOĞASI, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bir dünya markası olan Muğla'nın, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) çalışmalarıyla turizmdeki güçlü konumunu daha da ileriye taşımak amacıyla önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Muğla İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı, Vali Dr. İdris Akbıyık başkanlığında yapıldı. Toplantı, Muğla'nın sadece denizkum- güneş değil, aynı zamanda gastronomi, spor ve kültür rotalarıyla da öne çıkan destinasyon olma hedefine ulaşması için atılacak yeni stratejilerin belirlenmesiyle sona erdi.