Yeşil bodrum mandalini türkiye sofralarında

BODRUM Belediyesi, ilçe genelindeki üreticilerden Yeşil Bodrum Mandalini alımlarına devam ediyor. Bodrum Mandalini'nin geniş kitlelere ulaştırılması, bilinirliğinin artırılması ve sürdürülebilir hale gelmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, bu hafta ilçe genelindeki 15 üreticiden toplam 7 bin 600 kilogram Yeşil Bodrum Mandalini alımı gerçekleştirildi. Alınan mandalinanın 7 bin 100 kilogramı Mersin'de bulunan bir gıda firmasına, 500 kilogramı ise Denizli'de bulunan bir gıda firmasına gönderildi.