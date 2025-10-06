Geleceğin pilotları Aydın’da yetişiyor

Aydın'da bulunan THY Uçuş Okulu, yıllık eğitim kapasitesini 500 pilota çıkarıyor. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Aydın'daki uçuş okulunun kapasitesinin artırılacağını açıkladı. Hedef, her yıl 500 pilot yetiştirerek Türkiye'yi uluslararası düzeyde bir eğitim merkezi haline getirmek. Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Aydın'daki THY Uçuş Okulu'nda her yıl yetiştirilen pilot sayısının artırılacağını duyurdu. Bolat, mevcut durumda yıllık 300 pilotun eğitim gördüğünü, bu kapasitenin 500 pilota çıkarılacağını belirtti.

İNSAN KAYNAĞINA YATIRIM

Prof. Dr. Bolat, üniversite mezunu gençlerin pilotluk eğitimi için THY'ye başvurabileceğini hatırlatarak, "Aydın'daki uçuş okulunda eğitimini tamamlayan adaylar, THY ve AJet filosunda yardımcı pilot olarak göreve başlıyorlar" dedi. Bolat, havacılık sektöründeki hızlı büyümenin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını artırdığını vurgulayarak, Aydın'daki uçuş okulunun kapasitesini artırma planlarının sürdüğünü ifade etti. THY'nin bu yatırımı, hem nitelikli pilot yetiştirme hem de istihdam yaratma açısından ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Modern eğitim altyapısı ve deneyimli eğitmen kadrosuyla dikkat çeken THY'nin Aydın'daki uçuş okulu, Türkiye'nin önde gelen pilot yetiştirme merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.