İzmir'de CHP zihniyetine gurbetçi isyanı

'ÇOK FAZLA PARA ÖDEDİM'

İkinci şoku evrakların aslını görevlilere teslim ettiklerinde yaşadıklarını anlatan acılı kardeş, "İkameti burada olmayanlardan encümen kararı ile 40 bin TL mezar yeri parası alınıyormuş. Annem Şirinceli, orada mülk ve arazilerimiz var. Ailemin ölmüşleri ve tanıdıklarımız Şirince köy mezarlığında yan yana yatıyor. Ne dediysek anlatamadık. 'Yapacak bir şey yok, encümen kararı' denildi. Cenazemizi öğlene yetiştireceğimiz için çaresiz kabul ettik. Bu kez de bizden '7 bin 500 TL yeter' denilerek köy mezarlığında mezar yeri kazım ücreti istediler. Cenazemizi, köyümüze defnetmek için belediyeye 40 bin, mezar kazan kişiye de 7 bin 500 TL olmak üzere toplamda 47 bin 500 TL ödedim. Bize pandemiden sonra mezarlığın dolu olduğunu söylediler ama bu gerçek değil. Burası köy mezarlığı, ada yok pafta yok. Ben, başka bir yerden gelip de onlardan özel bir mezar yeri talep etmedim ki. Annem tarafının oralı olduğunu ve köyde mal varlığımız olduğunu yazışmalarımızda ibraz ettim" dedi.