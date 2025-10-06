Sofralık zeytin ihracatında tarihi rekor

Türkiye, 2024/25 sezonunda sofralık zeytin ihracatında 255 milyon 310 bin dolarlık gelirle hedefini aştı. 117 ülkeye siyah ve yeşil zeytin gönderen sektör, 2025/26 sezonunda 300 milyon dolar ihracat hedefliyor. Türkiye, 2024/25 sezonunda sofralık zeytin ihracatında tarihinin en yüksek döviz gelirini elde etti. İhracat geliri yüzde 22'lik artışla 209 milyon dolardan 255 milyon 310 bin dolara çıktı. Anadolu'nun 200 milyonu aşan zeytin ağacı, 2024/25 sezonunda 750 bin ton sofralık zeytin verdi. Türkiye sofralık zeytin üretiminde tarihinde ilk kez dünya birincisi oldu. Türkiye, bu bereketin bir kısmını iç pazarda değerlendirirken, 117 ülkeye ihracat yaparak milyonlarca sofraya lezzet ve sağlık taşıdı.

HEDEF 300 MİLYON DOLAR

Zeytincilik sektörünün yoğun bir hasat sürecinde olduğuna değinen Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Uygun, "2025/26 sezonu için sofralık zeytin rekoltesinde geçen sezona lendirirken, Birolduğuna liği yakın bir tablo bekliyoruz. Son günlerdeki yağışlar zeytin rekoltesini ve kaliteyi artıracağına inanıyoruz. Dünya fiyatlarında toparlanma öngörülerini de dikkate aldığımızda 2025/26 sezonunda sofralık zeytin ihracatında 300 milyon dolara ulaşmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.