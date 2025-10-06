Son dakika: Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın almalı mı satmalı mı? | 6 Ekim Pazartesi





Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının da yatırımcıların odağında olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin doların direnç, 3 bin 700 doların ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

DİĞER