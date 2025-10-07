İslam Memiş uyardı: Kısa vadede altın alımı önermiyoruz

Altının gramı, dün haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 5 bin 262 liradan işlem gördü. Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1 artışla 5 bin 209,6 liradan tamamladı.
Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üstünde 5 bin 262 lira seviyesinde bulundu. Çeyrek altın 8 bin 890 liradan, Cumhuriyet altını 35 bin 430 liradan satıldı. Finans ve piyasa uzmanı İslam Memiş'ten YENİ ASIR okurları için dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Memiş "Gram altın bugün itibarıyla en yüksek 5294 TL seviyesini görürken, ons altın ise en yüksek 3949 dolar seviyesini test etti. Peki, altın bundan sonra yükselecek mi düşecek mi? Altın almak mantıklı mı? soruları hep soruluyor. Gram altın Kapalıçarşı'da 5440 lira, ons altın uluslararası piyasalarda 3940 dolar seviyesinde. 7. haftadayız ve yeni bir rekor tazeleyen bir altın piyasası var karşımızda. Neden bu kadar agresif bir şekilde yükseldiğinin sorusu yok. Ya bir savaş hazırlığı var ya da yeni dünya genelinde yeni bir düzenleme gelecek, bunun hazırlığı var" dedi.
BİR ŞEYE BAĞLAYAMIYORUZ
Memiş, "Muhtemelen 4000 dolar seviyesini hedef alan gram altın tarafında 5.500 lira seviyesini hedef alan bir yükseliş trendindeyiz. Ancak sağlıksız yükselişler olduğu için alım yönünde bir kararımızın olmadığını tekrar söylemekte fayda var. Orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz yine devam ediyor. Kısa vadede altın fiyatlarındaki bu sağlıksız agresif yükselişlerin nedenini şu anda bir şeye bağlayamıyoruz" ifadelerini kullandı.
SERT YÜKSELİŞ SÜRPRİZ OLDU
"Yıl sonu tahminleriniz güncellendi mi? Ne bekliyorsunuz altında yıl sonu için?" sorusuna ise Memiş "Yıl sonu tahminleri artık revize edilmekten bir hal oldu. Yani artık revize edilecek bir hal yok. Yani altın fiyatlarını şu anda kenarda ekranı izliyoruz. Neyin ne olacağı belli değil çünkü. Hani teknik olarak veya mantık olarak bir seviye olsa orayı bekleriz ama teknik ve mantıktan uzak bir fiyatlama içinde. Evet 2026 yılına ilişkin yükseliş yönlü beklentimiz yine devam ediyordu. 6350 gram altın tarafında, yine 4250 dolar ons altın tarafında. Ama bu kısa vadeli yükselişleri bu kadar yükseleceğini beklemiyorduk" yanıtını verdi.