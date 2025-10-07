İslam Memiş uyardı: Kısa vadede altın alımı önermiyoruz

Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üstünde 5 bin 262 lira seviyesinde bulundu. Çeyrek altın 8 bin 890 liradan, Cumhuriyet altını 35 bin 430 liradan satıldı. Finans ve piyasa uzmanı İslam Memiş'ten YENİ ASIR okurları için dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Memiş "Gram altın bugün itibarıyla en yüksek 5294 TL seviyesini görürken, ons altın ise en yüksek 3949 dolar seviyesini test etti. Peki, altın bundan sonra yükselecek mi düşecek mi? Altın almak mantıklı mı? soruları hep soruluyor. Gram altın Kapalıçarşı'da 5440 lira, ons altın uluslararası piyasalarda 3940 dolar seviyesinde. 7. haftadayız ve yeni bir rekor tazeleyen bir altın piyasası var karşımızda. Neden bu kadar agresif bir şekilde yükseldiğinin sorusu yok. Ya bir savaş hazırlığı var ya da yeni dünya genelinde yeni bir düzenleme gelecek, bunun hazırlığı var" dedi.