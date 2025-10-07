“Kalkınma hamleleriyle daha güçlü bir Türkiye’ye doğru ilerliyoruz'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Son 23 yılda hayata geçirdiğimiz yatırım, istihdam, üretim ve kalkınma hamleleriyle, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'ye doğru emin adımlarla ilerliyoruz." dedi. Kacır, Ergene ilçesinde 3 bin 700 metrekarelik alanda hizmet verecek Trakya Model Fabrika Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, sanayinin, üretimin, ticaretin parlayan yıldızı Tekirdağ'ın kendilerinde ayrı bir yeri olduğunu söyledi.Dijital dönüşüm sürecini yakalayarak şehrin sanayisinin rekabet gücünü artıracak fabrikanın bölgeye hayırlı olmasını dileyen Kacır, "Bölgemizde ve dünyada yaşanan ekonomik, politik ve sosyal istikrarsızlıklara rağmen Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kalkınma yolculuğumuza durmaksızın devam ediyoruz. Bağımsızlığımızın, büyümemizin ve kalkınmamızın temel taşlarından olan sanayi ve teknolojide yükselen bir ivme yakaladık" ifadelerini kullandı.