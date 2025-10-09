Kentsel dönüşüme dev destek! Pilot il seçilen İzmir’e 330.5 milyon euroluk Dünya Bankası kredisi

Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan ve Dünya Bankası tarafından 330.5 milyon euro bütçeyle finanse edilen kentsel dönüşüm projesinde İzmir, pilot il olarak belirlendi. Riskli yapıların dönüştürülmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, vatandaşlara Ziraat Bankası aracılığıyla 180 ay vade ve aylık yüzde 0.69 faiz oranıyla 2.5 milyon TL'ye kadar kredi sağlanıyor.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ

Şu ana kadar İzmir'de 36 onaylı ve toplam 145 proje için 1.5 milyar TL'nin üzerinde kredi kullandırıldı. Başvurular sürerken, krediye erişim sürecinin kolaylaştırılması için çeşitli düzenlemeler de gündeme geldi.

DİĞER ŞEHİRLERE ÖRNEK OLACAK

İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, hem mevcut uygulamalar hem de sektörün talepleri ele alındı. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir'in yapı stokunun yüzde 65'inin plansız alanlarda yer aldığını ve kentsel dönüşümün kentin gelişimi için öncelikli olduğunu belirtti. Kaya, 4.5 milyon İzmirlinin refahı için kamu ve özel sektörün iş birliği içinde çalışmasının gerekliliğini vurguladı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürü Oğuzhan Yaylacı, kredinin geri ödeme süreci, limit artırımı ve uygulama kolaylıklarına ilişkin vatandaşlardan gelen geri bildirimlerin değerlendirildiğini aktardı. Yaylacı, başvuruların devam ettiğini, İzmir özelinde yürütülen bu uygulamanın diğer illere de örnek olacağını ifade etti. Dünya Bankası destekli bu proje ile İzmir'de afetlere dayanıklı ve modern yaşam alanlarının oluşturulması hedefleniyor.