Bakan Uraloğlu rakamlarla açıkladı: Toplam 81,8 milyar dakika görüşme yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan elektronik haberleşme sektörünün 2025 yılı ikinci çeyrek verilerini değerlendirdi. Haziran sonu itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısının 405 olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı ise 751'dir. Bu işletmeciler yetkilendirme sayısı bakımından İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti, Altyapı İşletmeciliği Hizmeti ve Sabit Telefon Hizmeti şeklinde sıralanıyor" ifadelerini kullandı.





"MOBİL VE SABİT HATLARDAN TOPLAM 81,8 MİLYAR DAKİKA KONUŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

2025 yılının ikinci çeyreğinde sabit telefon abone sayısının 8,8 milyon, mobil abone sayısının ise yaklaşık 96,5 milyon olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "2025 yılının ikinci çeyreğinde mobil ve sabit hatlardan toplam 81,8 milyar dakika konuşma gerçekleştirildi. Bu süre, kesintisiz konuşulduğunda 155 bin yıla denk geliyor" açıklamasında bulundu.



Bakan Uraloğlu ayrıca, bir önceki üç aylık döneme göre mobil trafik miktarının yüzde 8,8, sabit trafik miktarının ise yüzde 5,8 oranında arttığını kaydederek, "Trafiğin büyük bir kısmını yüzde 95,8'ini mobilden mobile giden trafik oluşturdu" bilgisini paylaştı.