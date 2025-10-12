Sayıştay kamu şirketlerini uyardı: Yıllık izinleri kullandırın

Sayıştay, yıllık izinler konusunda hem işveren hem de işçilerin hakları olduğunu belirterek, anayasal bir hak olan dinlenme hakkının zamanında kullandırılması gerektiğini aksi takdirde şirketlere işçi başına idari para cezası uygulanabileceğini açıkladı. Sayıştay, Türkiye Ulusal Ajansı'na yönelik yaptığı denetimlerde tüm kamu idareleri ve aynı zamanda özel şirketlere yıllık izinler konusunda yol gösterici olacak tespit ve tavsiyelerde bulundu.

ÇALIŞANA DİNLENME HAKKI

Sayıştay, yaptığı denetimlerde işçilerin yıllık izinlerinin mevzuata uygun şekilde kullandırılmaması nedeniyle yıllık izinlerin biriktiğini ve çalışanların yıllık izinlerini kullanmak yerine emekli olduklarında son ücretleri üzerinden karşılığını almayı tercih etmeleri sonucu işletmelere ek mali külfet oluşturduğunu tespit etti. Sayıştay, Anayasa'nın "Çalışma şartları ve dinlenme hakkı" başlıklı maddesinde dinlenmenin çalışanlar için bir hak olduğu, ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakkı şartlarının belirlendiğini kaydetti. İş Kanunu'nda ise yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemeyeceği, yıllık iznin yıl içinde işveren tarafından verilmesinin zorunlu tutulduğu, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde yıllık izin sürelerine ait ücretin sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücret üzerinden ödenmesinin hüküm altına alındığı belirtildi. İşçilerin emekli olmaları halinde veya herhangi bir şekilde iş akitleri sona erdiğinde mevzuat gereği yıllık izin haklarının ücrete dönüştüğünü ve kullanılmayan yıllık izinlerin karşılığı olarak yapılacak ödemenin en son ücreti üzerinden olacağı için, işçiye yüksek miktarda ücret ödemesi yapılacağına dikkat çekildi.