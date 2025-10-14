Katil İsrail ordusu şaşırtmadı: Gazze’deki ateşkese rağmen katlettiler

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin, kuzeydeki Gazze kentine bağlı Şucaiyye Mahallesi'nde evlerine dönmeye çalışan sivillere ateş açtığı belirtildi.
İsrail ordusunun yürürlüğe giren ateşkes mutabakatına rağmen Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'nde evlerini görmeye giden Filistinlilere insansız hava araçlarından (İHA) ateş açtığı ve saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Gazze Şeridi'nin güneyinde de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ölen bir kişinin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne ulaştırıldığı kaydedildi.
İsrail'in daha önceki saldırılarında yaralanan Filistinli 2 kişinin de yaşamını yitirdiği aktarıldı.
GAZZE'DE ATEŞKES YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.
İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.