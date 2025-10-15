Fethiye gözde! Bu sezonda 292 yabancı çift Fethiye’de ‘evet’ dedi

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde, bu yıl kıyılan bin 300 nikahtan 292'sinin yabancı uyruklu çiftlere ait olduğu öğrenildi. İklim koşulları nedeniyle düğün ve balayını birlikte yapmak için Türkiye'ye gelen başta İngilizler olmak üzere pek çok ülkeden çift, en mutlu günleri için Fethiye'yi tercih ediyor.

İNGİLİZLER İLK SIRADA

Nişan, düğün ve nikah tazelemek organizasyonları için aylar öncesinden ilçedeki otellerde rezervasyon yaptıran yabancı çiftler, sahillerde gün batımı eşliğinde dünya evine giriyor. Bu çiftlerin 120'sini İngiliz, diğerlerini ise Rusya, Ukrayna, Almanya, Kosova, Moldova, ABD, Filipinler, Mısır, Hollanda, Fransa, İtalya, Meksika, Norveç, Özbekistan, Türkmenistan, Polonya, Romanya, Tayland, Vietnam, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Endonezya, İspanya, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kanadalı çiftlerin oluşturduğu belirtildi. Ocak ayından bu yana özellikle İngilizlerin düğün ve nikah organizasyonları için 20 ila 50 kişilik gruplar halinde ilçeye geldikleri belirtildi. İngilizlerden sonra en çok Rus ve Ukraynalıların düğün organizasyonları gerçekleştirdiği kaydedildi.