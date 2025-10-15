Son dakika: Bakan Uraloğlu’ndan 5G mesajı: Nisan 2026’da ilk sinyalleri alacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) gerçekleştirilen Anadolu Ajansı özel yayınına katıldı. Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisine geçiş sürecine ilişkin "5G ihalesinde 2 milyar 125 milyon dolar başlangıcımız olacak. Onun altında bedel beklemiyoruz, onun üstünde olacak. 5G'nin bir yıl içinde bütün ülkeyi kapsamasını bekliyoruz. 5G teknolojisi için ihale 16 Ekim'de olacak. 5G teknolojisi ile 10 kat hıza ulaşacağız. Telefon kullanan yaklaşık 85 milyon abonemiz var, 22 milyon cep telefonu 5G'ye uyumlu. 2G'ye sahip olanlar hem telefonunu hem de sim kartını değiştirecek" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"5G ihalesinin yarın olacak olmuş olması bizim için heyecan verici. Yılların hazırlığı ete kemiğe bürünmüş olacak.

Biz bunu İstanbul Havalimanı'nda, TBMM'de, 4 büyük kulüplerin stadlarında bunu deneyimledik. Yarın ihaleden sonra inşallah Nisan 2026'da ilk sinyalleri alacağız. Önce büyük şehirlerde, Marmara Bölgesi'nde Kocaeli ve Bursa gibi merkezlerde ilk sinyalleri alacağız. Hepsini peyderpey hayata geçireceğiz.

5G'nin tüm Türkiye'yi kapsaması 1 yılı alacak.

5G testlerinde 100 megabit ile 1 gigabit arasındaki hızlara ulaştık. Şu andaki testte indirme hızı 1.8'e kadar çıkıyor. Gönderme hızı da aşağı yukarı 175'ler civarında. Bu rakamlar 5G'nin onaylandığını gösteren rakamlardır. 4G'ye göre 10 kat hızlı rakamlar.

Hazineye vereceğimiz para 2 milyar 175 milyon dolar olacak. Yerlilikte 4,5G'nin üzerine geçeceğiz. 5G'de yüzde 60 yerlilik öngörüyoruz.

Video izlemede 10 kat hızımız olacak. Esas hedefimiz makineler arasındaki haberleşmeyi sağlamak, görüntü aktarımını daha hızlı yapabilmek, ameliyat gibi operasyonları uzaktan anlık olarak yapabilmek, akıllı iletişim sistemleri hayata geçirmek.

Enerji verimliliğinde 4,5G'ye göre yüzde 30 tasarruf olacak. Robotların daha etkin kullanılmasına ve üretimin daha hatasız yapılmasına göre etkileri olacak. Nesnelerin haberleşmesi konusunda hız kazandıracak.

2G kullananlar 5G'yi kullanamayacak. Kullanmak isterse hem sim kartını hem de telefonlarını değiştirmeleri gerekecek.

Yeni baz istasyonlarının sahaya yerleştirilmesi gerekiyor. 41 noktada bunu yaptık. Bunları yerleştirip 5G'yi devreye almış olacağız. Özellikle nüfusun az olduğu yerlerde, hele pandemi ile uzaktan çalışma zorunluluğu olan yerlerde internet hızı konusunda talepler var. 5G ile yüzde 95'lik kapsama yüzde 100'e kadar çıkmış olacak."