5G ihalesi tamamlandı! İşte en yüksek teklifi verenler

İhale kapsamında, 700 MHz ve 3,5 GHz frekans bantlarında yer alan toplam 400 MHz'lik frekans, 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden işletmecilere tahsis edilecek. İşletmeciler, 11 farklı frekans paketinden kendi stratejilerine en uygun olanları alabilmek için ayrı ayrı teklif verdi. İhalede, 700 MHz frekansında A1 paketinde en yüksek teklifi 429 milyon dolarla Turkcell, A2'ye 426 milyon dolarla Vodafone ve A3'e 425 milyon dolarla Türk Telekom verdi. 3,5 GHz frekansında ise B1 paketine en yüksek teklifi 214 milyon dolarla Turkcell, B2'ye 209 milyon dolarla Türk Telekom ve B3'e 201 milyon dolarla Vodafone verdi.

'5G İLE YEPYENİ BİR DEVİR BAŞLAYACAK'

BTK Başkanı ve İhale Komisyonu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, bugün tarihi bir ana tanıklık ettiklerini belirterek, "Türkiye'nin 5G çağına adım attığı bu an, sadece teknolojik bir geçiş değil; ülkemiz için stratejik bir dönüm noktası aynı zamanda; çünkü 5G ile yepyeni bir devir başlayacak. Elektronik haberleşme sektörü; makineler arası iletişim, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, otonom sistemler ve robot teknolojilerin temel altyapısı haline gelecek. 5G sayesinde M2M, yani makineler arası haberleşme ve IoT, yani nesnelerin interneti uygulamaları her zamankinden daha etkin hale gelecek. Kullanıcılar yüksek kaliteli, kesintisiz bir dijital deneyim yaşayacak. 5G'nin etkileri yalnızca iletişim alanıyla sınırlı kalmayacak. Enerji verimliliği, çevre kirliliğinin önlenmesi, su ve arazi kullanımının optimize edilmesi gibi alanlarda; tarım, ulaşım, sağlık, şehircilik, medya ve eğlence gibi sektörlerde büyük bir dijital dönüşüm yaşanacak, yenilikçi çözümlerin önü açılacak" dedi.

Ayrıca, yerlilik ve millilik konusunun en önemli gündemleri olduğunu vurgulayan Karagözoğlu, "Bu projeyi, 5G'nin donanım ve yazılım ihtiyaçlarına yerli ve milli imkanlarla cevap verebilmek amacıyla geliştirdik. Bakanlığımızın, BTK'nın ve TÜBİTAK'ın desteğiyle yürütülen bu proje kapsamında; 5G altyapıları için kritik öneme sahip 5G çekirdek şebekeyi, 5G baz istasyonunu, 5G'ye özel yönetim, servis ve operasyon yazılımlarını, 7-13 GHz bandında çalışan radyolink ürünlerinin ilk prototiplerini tamamen yerli imkanlarla geliştirdik" diye konuştu.