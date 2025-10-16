Muğla’dan 545 milyon dolarlık balık ihracatı

TÜRKİYE'NİN deniz kültür balıkçılığı üretiminin önemli kısmının yapıldığı Muğla, yılın ocak-eylül döneminde 545 milyon dolarlık su ürünleri ihracatına imza attı. Balıklar, iç pazarın yanı sıra yurt dışına gönderilerek ülke ekonomisine katkı sağlanıyor. Muğla Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, kentin çipura, levrek, granyöz, alabalık ve birçok balık çeşidiyle ekonomiye katkı sağladığını söyledi. Kentte yetiştirilen balıkların başta Japonya, ABD, Rusya ve AB ülkelerinin de aralarında bulunduğu 70 ülkeye ihraç edildiğini belirten Baydar, " Muğla'da yetiştirilen ve ihracata gönderilen yaklaşık 65 bin ton balıktan 9 aylık dönemde 545 milyon dolar gelir elde edildi" diye konuştu.