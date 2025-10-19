Barbaros Köyü en iyiler arasında

BIRLEŞMIŞ Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) her yıl düzenlediği "Best Tourism Villages" (En İyi Turizm Köyleri) programı kapsamında gerçekleştirilen değerlendirmelerde, Barbaros Köyü; sürdürülebilir turizm uygulamaları, çevreye ve kültürel mirasa duyduğu saygı, yerel üretimi destekleyen yaklaşımı ve toplumsal dayanışma örnekleriyle öne çıktı.

TANINIRLIĞINI ARTIRDI

UNWTO tarafından verilen bu unvan, köyün uluslararası tanınırlığını artırırken, sürdürülebilir ve yerel değerlere dayalı turizm anlayışının da örnek gösterilmesi açısından önem taşıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada "En İyi Turizm Köyleri 2025" listesinde Türkiye'den Barbaros ile birlikte 4 köyün yer aldığını bildirdi. Açıklamada, Muğla'dan Akyaka, Mardin'den Anıtlı ve Antalya'dan Kale Üçağız köylerinin de doğal güzellikleri, köklü kültürleri ve sürdürülebilir turizm anlayışlarıyla dünyanın en iyi turizm destinasyonları arasında gösterildiğini belirtti.

270 KÖY BAŞVURU YAPTI

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, BM Turizm Örgütü tarafından beşincisi düzenlenen program kapsamında, 29 ülkeden 52 köy ödüle layık görüldü. Afrika, Amerika, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'dan gelen 270'ten fazla başvuru arasından seçilen köyler, kültürel mirasın korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve turizmin yerel kalkınmaya katkısı gibi kriterlerde değerlendirildi. Liste, Çin'in Huzhou kentinde düzenlenen törenle açıklandı. Ayrıca 20 köy "Yükseltme Programı"na dahil edilerek gelecekte "En İyi Turizm Köyü" ünvanı alabilmeleri için destek kapsamına alındı. Yeni listeyle, "En İyi Turizm Köyleri Ağı"na katılan köy sayısı 319'a ulaştı.