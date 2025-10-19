BES’te yüzde 30’luk devlet katkısı artıyor

BIREYSEL Emeklilik Sistemi (BES)'nde yüzde 30'luk devlet katkısı artırılıyor. Bazı vergi ve istisnalar ile sosyal güvenlik primlerinde önemli değişiklikler içeren kanun teklifi Meclise sunuldu. Kanun tasarısı, BES'te de önemli değişiklik içeriyor. Tasarı, BES'teki, mevcut yüzde 30'luk devlet katkısının yüzde 50'ye kadar artırılma ve sıfıra kadar indirilme yetkisini Cumhurbaşkanı'na veriyor. Tasarının, gerekçe bölümünde ise, bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sisteminde tasarrufların artırılması, sistemin etkinliğinin artarak, hedeflenen fon büyüklüklerine ulaşılması, kamu mali dengesinin gözetilmesi ve büyüyen fonların finansman ve yatırımlara dönüşmesinde dengeli büyüme sağlanmasını teminen devlet katkısı oranının mali hedefler doğrultusunda belirlenmesine yönelik imkan oluşturulmasının amaçlandığı yer aldı.

MADDEDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Bu kapsamda da, 28.3.2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun ek 1'inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştiriliyor: "Cumhurbaşkanı, bu oranı yüzde ellisine kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkilidir." 2022 yılında yapılan düzenleme ile BES'te, devlet katkısı yüzde 25'ten, yüzde 30'a çıkarılmıştı. Şimdi de Meclise gönderilen kanun tasarısı ile devlet katkısı yüzde 30'un da üzerine çıkarılacak.