Doğal gazda illere göre yeni kademe uygulaması başlıyor

ENERJI ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yıl başı itibariyle aynı elektrikte olduğu gibi doğal gazda da kademe uygulamasına geçmeyi hedefliyor. Gelir seviyesi yüksek hanelerin desteklemeden çıkarılması için tüketim esaslı bir modele geçilecek. İllere göre farklı olarak belirlenecek olan doğal gaz kademesinde, kış aylarının sert geçtiği bölgeler gözetilecek.

YÜZDE 60'I DEVLETTEN

ŞU an hala doğal gazda sübvansiyon yüzde 60 olarak uygulanıyor. Yani 100 liralık doğalgaz faturasının 60 lirasını devlet ödüyor. Yeni modelde her ilin kış aylarında yaptığı aylık doğal gaz tüketimi ortalamaları esas alınacak. Geçtiğimiz ocak ayında Marmara bölgesindeki haneler aylık 155 metreküp, Ege ve İç Anadolu 180 metreküp, Karadeniz 175 metreküp, Güney Doğu Anadolu 195 metreküp, Doğu Anadolu 235 metreküp doğal gaz tüketmişti. Yeni modelde örneğin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Ankara'da kış aylarında ortalama 180 metreküp doğal gaz tüketildiği esas alınacak, İstanbul'da 155 metreküp, Erzurum'da 230 metreküp doğal gaz tüketimi esas alınacak. Bu rakamlara son şekli bakanlıkça verilecek. Söz konusu modelde bu illerde ortalama tüketimden yüzde 50 fazlasını tüketenlerin desteklemeden çıkarılması öngörülüyor. Bu örneğe göre, Ankara'da 270, İstanbul'da yaklaşık 230, Erzurum'da 345 metreküp aylık tüketimi aşanlar desteklemeden çıkarılacak.