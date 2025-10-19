Hayat sigortasında rekor büyüme! Kasko geride kaldı!

Sigorta şirketleri 2025'in Ocak-Eylül döneminde toplam 856.8 milyar TL prim üreterek, geçen yılın aynı dönemine göre üretimlerini yüzde 50.2 artırdı. Prim üretiminin 731.4 milyar TL'si hayat dışı sigortalardan, 125.3 milyar TL'si de hayat sigortalarından kaynaklandı. Bu yılın 9 aylık döneminde en fazla büyüyen branş hayat sigortaları oldu. Hayat sigortalarında, geçen yılın aynı dönemine göre büyüme yüzde 81 olarak gerçekleşti. Hayat dışı sigortalar ise bu yılın 9 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45.9 büyüdü. Sigorta sektörünün 2025 Ocak-Eylül dönemi verileri yayımlandı. Aynı dönemdeki enflasyonla mukayese edildiğinde ise sigorta sektöründe reel büyüme yüzde 12,7 olurken; hayat dışı sigortalar yüzde 9,5, hayat sigortası ise yüzde 35,8 reel büyüdü.

SAĞLIKTA BÜYÜME

Branş bazında incelendiğinde ise 2025'in 9 aylık döneminde en fazla prim üretimi sağlık sigortalarında oldu. Sağlıkta, şirketler, 147.6 milyar TL prim üreterek, geçen yılın aynı dönemine göre üretimlerini yüzde 61.49 artırdı. Sağlıkta reel büyüme ise yüzde 21.16 olarak gerçekleşti. Böylece sağlık sigortaları, toplam sigorta pazarından yüzde 20.19 pay aldı ve trafikten sonra ikinci branş oldu. Trafik sigortasında ise şirketler bu yılın 9 aylık döneminde 183.2 milyar TL prim üreterek, geçen yılın aynı dönemine göre üretimlerini yüzde 43,56 artırdı. Trafik sigortasında reel büyüme ise yüzde 7.78 oldu.

KASKO GERİDE KALDI

Kasko sigortalarında ise şirketler 100.4 milyar TL prim üreterek, geçen yılın 9 aylık dönemine göre üretimlerini yüzde 31.55 artırdı. Ancak enflasyonla mukayese edildiğinde kasko pazarı reel yüzde 1.31 küçüldü. Yangın sigortalarında ise şirketler bu yılın Ocak-Eylül döneminde 116.6 milyar TL prim üreterek, geçen yılın aynı dönemine göre yangında yüzde 36.33 büyüdü. Bu branşta reel büyüme ise yüzde 2.28 oldu.