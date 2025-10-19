Trafik sigortası prim artışı belli oldu

SEDDK, yayımladığı genelge ile Kasım ayı trafik sigortası prim artış oranını belirledi. Buna göre Kasım ayında trafik sigortasının primleri yüzde 1 artacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 2025 Kasım ayı trafik sigortası prim artış oranını belirleyerek, açıkladı. Buna göre Kasım ayında trafik sigortasının primleri yüzde 1 artacak. SEDDK, trafik sigortası primlerine ilişkin genelgede değişiklik yapılmasına yönelik yeni genelge yayımladı. Buna göre, 2025 yılı Ekim ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primler, 2025 yılı Kasım ayı için yüzde 1 artırılarak uygulanacak.