Fransa’da Louvre Müzesi’nden tarihi mücevherler çalındı

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müzede açılış sırasında soygun gerçekleştirildiğini duyurdu.

Soygun esnasında kimsenin yaralanmadığını kaydeden Bakan Dati, müze çalışanları ve polis ekipleri ile olay yerinde olduğunu belirtti.

Louvre Müzesinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da müzenin "olağanüstü nedenlerden" dolayı bugün kapalı olacağı duyuruldu.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez de France Inter radyosunda katıldığı programda, 3 ya da 4 hırsızın müzede kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde mücevherler çaldığını ve soygunun sadece 7 dakika sürdüğünü söyledi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, müzeden 9 parça tarihi eser niteliğinde mücevher çalındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hırsızlar henüz yakalanmadı.

Fransız gazetesi Le Parisien'in haberinde, çalınan mücevherlerden birinin kırık şekilde müzenin dışında bulunduğu kaydedildi.

Haberde, hırsızların kaçarken düşürdüğü sanılan parçanın III. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'nin tacı olduğu belirtildi.

Soygun sonrasında kontrollü şekilde tahliye edilen müze ziyarete kapatılırken, turistler müzeyi çevreleyen güvenlik şeridinin arkasından fotoğraf çekebildi.

Öte yandan, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi Genel Sekreteri Jordan Bardella, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, güvenlik zafiyetine tepki gösterdi.

Bardella, "Louvre kültürümüzün küresel bir sembolüdür. Hırsızların Fransız Kraliyet mücevherlerini çaldığı bu soygun, ülkemiz için kabul edilemez bir aşağılamadır." ifadelerini kullandı.