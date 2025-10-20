Son dakika: Kargo uçağı pistten çıkarak denize düştü! Ölü ve yaralılar var

Dubai'den Hong Kong'a giden Türk firması ACT'ye ait Boeing 747 tipi kargo uçağı, iniş sırasında kontrolden çıktı. Uçak, pist yakınındaki bir yer aracına çarptıktan sonra pistten çıkarak denize sürüklendi. Havalimanı işletmesinden yapılan açıklamada, çarpmanın etkisiyle yer aracındaki 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği, uçaktaki 4 kişilik mürettebatın ise kurtarıldığı belirtildi.