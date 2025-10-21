BTK’dan operatörlere tavan fiyat freni

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 5G'nin devreye alınacağı 1 Nisan 2026 tarihine kadar operatörlerin uyguladıkları fiyatlara tavan getirdi. Bu kapsamda Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, belirlenen tavan fiyatların üzerinde vatandaşlara bir ücret tarifesi uygulayamayacak. Böylece operatörler 5G'nin devreye alınması için yapacakları altyapı yatırımları, baz istasyonu kurulumu ve ihalenin ilk taksidini ödemek için müşterilerine fahiş oranda zam yansıtamayacaklar.

1 NİSAN 2026 MİLAT OLACAK

İhaleyi kazanan operatörler oluşan bedelleri 3 eşit taksitte ödeyeceği gibi 1 Nisan 2026 tarihine kadar altyapılarını 5G'ye uyumlu hale getirerek bu tarihte hizmet sunmaya başlayacaklar. Yeni tarifeye göre, mobil ve sabit hatlar yönüne yapılan yurt içi aramaların dakikası 4,11 TL'yi, yurt dışını arama ücretinin dakikası ise 48,68 TL'yi geçemeyecek. Yurt içi SMS ücreti 2,93 TL, yurt dışına gönderilen mesajların bedeli 8,54 TL olarak uygulanacak. Bilinmeyen numaralar servisinde dakika başı ücret ise 11,65 TL'yi aşamayacak. Yeni tarifede SIM kart değişimi de yeniden düzenlendi. Ancak kayıp, çalıntı veya kullanıcı hatası kaynaklı değişimlerde ücret 180,06 TL olacak. Açma-kapama bedeli de 183,68 TL olarak uygulanacak.