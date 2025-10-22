Asgari ücret için ilk adım atıldı

Üçlü Danışma Kurulu, 2026 yılı için asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele almak için dün toplandı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişine ilişkin yaklaşık 3 saat süren toplantı gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık etti. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, aralık ayında başlayacak asgari ücret belirleme süreci öncesi taraflar, komisyonun temsil dengesi ve karar süreçleri üzerine fikirlerini paylaştı.

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.