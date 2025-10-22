TÜRSAB’da turuncu bir sayfa

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 26. Dönem Başkan Adayı M. Nezih Hacıalioğlu, "Öncü TÜRSAB, Büyük Türkiye" vizyonunu ve "Turuncu Dönem" adını verdiği hareketini detaylı bir eylem planıyla açıkladı.

'SAHADAN UZAKLAR'

Seçim kampanyasında turuncu rengini tercih eden Hacıalioğlu, bu rengin yenilik, cesaret ve umudu simgelediğini belirterek, "Turuncu; sahadan beslenen, yenilikten korkmayan ve insana dokunan bir anlayışın rengidir. Biz, bu ruhla yola çıktık" dedi. Mevcut TÜRSAB yönetimini sert sözlerle eleştiren Hacıalioğlu, "Bugün aidatlar yüksek, hesaplar kapalı, üyeye dönüş zayıf. Dijitalleşme eksik ve bölgesel temsil zayıf. Yatırımlarımız atıl durumda, çoğu çürümeye terk edilmiş. Firuz Bağlıkaya ve ekibi yorgun, sahadan uzak ve kapalı bir kutu. Tüm kurumlarla kavgalı ve sorunlar kronik hale geldi" ifadelerini kullandı. Hacıalioğlu, üyeye değer veren, aktif ve şeffaf bir TÜRSAB dönemi vaat etti.

HEDEF, ŞEFFAF VE DİNAMİK BİR YAPI

Hacıalioğlu, yeni dönemin öncelikli hedeflerini "Turuncu Dönüşüm Eylem Planı" çerçevesinde şöyle sıraladı:

TAM ŞEFFAFLIK: Tüm mali tablolar, sözleşmeler ve vakıf işlemleri dijital ortamda üyelere açılacak. Genel kurullar canlı yayınlanacak.

MALİYETLERİN AZALTILMASI: Aidatlar düşürülecek, plaka ve pul maliyetleri minimum seviyeye çekilecek.

ATIL VARLIKLARIN KAZANIMI: Kuşadası Kongre Merkezi (KOMER) başta olmak üzere atıl durumdaki vakıf ve taşınmazlar, 6 ay içinde eğitim, tanıtım ve konaklama merkezlerine dönüştürülerek üyelerin hizmetine sunulacak.

KURUMSAL DENETİM: Vakfa aktarılan tüm kaynaklar, hisseler ve gayrimenkuller denetlenecek; üyelerin mülkiyet hakları iade edilecek ve sorumlular hukuki olarak hesap verecek.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM: Dijital TÜRSAB Portalı kurulacak, üyeler iş ağı, tedarikçi veritabanı ve eğitim platformlarına tek tıkla erişebilecek.

YENİ PAZARLAR: Afrika, Latin Amerika ve Avustralya gibi yeni pazarlara odaklanılarak ülke turizmine katkı sağlanacak.

ACENTA HAKLARI: Üyelere yeşil pasaport hakkı kazandırılması için objektif kriterler belirlenecek. Vize süreçlerindeki zorlukların giderilmesi için standart bir başvuru ve itiraz mekanizması kurulacak.

SAĞLIK TURİZMİ: Sağlık turizmi, acentalar eliyle tekrar büyütülecek ve Türkiye küresel bir sağlık markası haline getirilecek.