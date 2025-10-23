Bakan Işıkhan: '20 bin öğrencimize toplamda 457 milyon liralık ödeme yapacağız'

Bir dizi temasta bulunmak için memleketi Mardin'e gelen Bakan Vedat Işıkhan, Ömerli İlçe Belediye binası açılışına katıldı. Açılış öncesinde vatandaşlarla sohbet eden Bakan Işıkhan, stantları gezerek cevizli sucuk yaptı, yöresel ürünleri inceledi.

Yeni belediye binasının ilçeye hayırlı olmasını dileyen Bakan Işıkhan, "Bugün, Ömerlili vatandaşlarımız için hizmet kapısı olan ilçe belediyemize yeni bir bina kazandırmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. 2024 yılında yapımına başlanan ve tamamlanan belediye binamızın açılışını gerçekleştirmek bugüne nasip oldu. Rabbimize şükürler olsun. Belediyeler, aynı zamanda, şehirlerimizin kalkınma sürecini başlatan, birlik ve beraberlik şuurunu geliştiren, milli iradenin makamlarıdır. Bu sebeple ilçelerimizde ve illerimizdeki hizmet ağlarımız ne kadar kuvvetli olursa hem yerel hem de genel kalkınma sürecimizin de o kadar hızlı ve bereketli olur.Ömerli maşallah, bu süreci alnının akıyla yürüten başarılı belediyelerimizden birisi olarak, AK Parti'nin gönül belediyeciliği anlayışıyla gün geçtikçe daha da büyüyor, gelişiyor. Altyapı çalışmalarından çevre düzenlemelerine, kamu binalarından duble yollara, sanat merkezlerinden spor komplekslerine kadar her bir caddesi ve sokağı, her gün yeni bir hizmetle buluşuyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hizmet vizyonu doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini belirten Bakan Işıkhan, "Kamil odur ki koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser" sözünün hikmetine binaen, 23 yıllık iktidarımız boyunca, sorumluluğunu üstlendiğimiz her bir il ve ilçeye sayısız eser kazandırdık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hizmet vizyonu sayesinde belediyecilik tarihini yeniden yazan AK Parti, bugün sadece kendi seçmeninin değil 85 milyonun itimadını kazanmıştır. AK Parti olarak, bizim derdimiz millet, davamız memleket davasıdır" dedi.

Sosyal güvenlik alanında yapılan çalışmalara da değinen Bakan Işıkhan, şunları söyledi:

"Bu arada Sosyal Güvenlik Kurumumuzun her yıl vazife ve harp malullerimizin kendileriyle çocuklarına yönelik ödediği eğitim ve öğretim yardımını bu sene Cuma günü ödeyeceğiz. Yaklaşık 20 bin öğrencimize toplamda 457 milyon liralık ödeme yapacağız. Mardin için halka hizmetin de yatırımın da en iyisini hedeflemeye devam edeceğiz. Ömerli'ye, Mardinli hemşehrilerimize güvenimiz tamdır" diye konuştu.

Konuşmalarının ardından yeni belediye binasının açılışı gerçekleştirildi.