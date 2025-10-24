Akaryakıtta ters köşe... İndirim sonrası zam geliyor! İşte İzmir, İstanbul, Ankara güncel benzin, motorin, LPG fiyatları

Akaryakıt fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler doğrultusunda dalgalanan Brent Petrol ve döviz kurlarıyla şekillenmeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre 22 Ekim'de indirim yapılan motorine zam geleceği öğrenildi.