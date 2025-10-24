  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Akaryakıtta ters köşe... İndirim sonrası zam geliyor! İşte İzmir, İstanbul, Ankara güncel benzin, motorin, LPG fiyatları

Akaryakıt fiyatlarına yapılan indirim sonrasında rüzgar tersine döndü. Küresel piyasalarda petrolün ateşinin yükselmesiyle iki gün önce 1 TL'ye yakın indirim yapılan motorine 3 TL'den fazla zam yapılacak. İzmir'de motorinin fiyatı kaç TL'ye çıkacak? Benzin ve LPG fiyatları kaç TL? İşte 24-25 Ekim 2025 İzmir akaryakıt fiyatları...

HABER MERKEZİ

Akaryakıt fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler doğrultusunda dalgalanan Brent Petrol ve döviz kurlarıyla şekillenmeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre 22 Ekim'de indirim yapılan motorine zam geleceği öğrenildi.

MOTORİNE İNDİRİM SONRASI ZAM!

Motorini litresine 22 Ekim günü 98 kuruş indirim yapılmış ve dizel yakıtın litresi 52-53 TL bandına inmişti. Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş nedeniyle Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece yarısı motorinin litresine 3,04 TL zam yapılması bekleniyor.

Zammın ardından İstanbul'da 52.40 TL'den satılan motorinin litre fiyatı, 55.44 TL'ye, Ankara'da 53.42 TL'den satılan motorinin litre fiyatı 56.46'ya ve İzmir'de 53.73 TL'ye satılan motorinin litresi 56.77 TL'ye yükselecek.

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 53,49 TL

Motorin: 53,73 TL

LPG: 27,53 TL

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 52,31 TL

Motorin: 52,40 TL

LPG: 27,71 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 53,14 TL

Motorin: 53.42 TL

LPG: 27.60 TL

