Akaryakıtta ters köşe... İndirim sonrası zam geliyor! İşte İzmir, İstanbul, Ankara güncel benzin, motorin, LPG fiyatları

Akaryakıt fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler doğrultusunda dalgalanan Brent Petrol ve döviz kurlarıyla şekillenmeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre 22 Ekim'de indirim yapılan motorine zam geleceği öğrenildi.
MOTORİNE İNDİRİM SONRASI ZAM!
Motorini litresine 22 Ekim günü 98 kuruş indirim yapılmış ve dizel yakıtın litresi 52-53 TL bandına inmişti. Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş nedeniyle Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece yarısı motorinin litresine 3,04 TL zam yapılması bekleniyor.
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 53,14 TL
Motorin: 53.42 TL
LPG: 27.60 TL