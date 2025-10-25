Ballı hasat

Muğla'da görsel şölenlere sahne olan Çam Balı Hasat Şenliği düzenlendi. Menteşe Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bu yıl ilki düzenlenen şenlikte, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Halk Oyunları Ekibi gösteri sundu. Öğrencilerin katılımıyla "bal hasadı yarışması" düzenlendi, dereceye girenlere hediyeleri verildi. Etkinlikte konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, turizm cenneti Muğla'nın taşının toprağının altın olduğunu söyledi. Akbıyık, bu yılı büyük bir yangın olmadan atlattıkları bunun da bal veriminiolumlu yönde etkileyeceğini ifade etti.

ÇALIŞMAYA DEVAM

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da üreticilere yaptıkları projelerle de destek olduklarını, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın büyük desteklerinin bulunduğunu ve işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ise çam balının doğanın insanlığa sunduğu en zarif hediyelerden biri olduğuna işaret ederek, "Arı olmazsa hayat olmaz. Bu topraklarda üretmek bir gelenek değil bir görevdir bir sorumluluktur" dedi. Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdür Seyfettin Baydar da Muğla'ya özgü çam balının, ülkedeki çam balı üretiminin yüzde 85'ini oluşturduğunu söyledi. Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı Yılmaz Kaya ise arıcıların büyük emekleri sonucu üretilen, doğanın en güzel armağanlarından biri olan çam balını ülkede ve dünyada tanıtmak amacıyla yapılan bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığını vurguladı.

İKRAMLAR YAPILDI

Temsili Arıcı çadırı içerisinde bal sağımının da yapıldığı etkinlikte, protokol üyeleri bal hasadı gerçekleştirdi. Muğla Valiliği, Büyükşehir ve Menteşe Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Arı Yetiştiricileri Birliği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ve Muğla Ticaret Borsası işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, stantların gezilmesinin ardından katılımcılara ballı lokma ikram edilmesiyle son buldu.