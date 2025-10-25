  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi Engelsiz istihdam için güç birliği

Engelsiz istihdam için güç birliği

CÜNEYT HASÇELİK

Giriş Tarihi: Gazete

Engelsiz istihdam için güç birliği

Manisa Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, Engelsiz İşgücü Uyum Programı (İUP) hayata geçirildi. Manisa İŞKUR İl Müdürü Günseli Kervan Tufan, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç ve Manisa Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Buket İnce program kapsamında çalışan katılımcıları görev yaptıkları birimlerde ziyaret etti. Ziyaretlerde, katılımcıların işbaşı süreçleri, görev tanımları ve uyum deneyimleri değerlendirildi. Her iki kurum müdürü, istihdama katılımın artırılması ve programın sürdürülebilirliği konusunda iş birliğini güçlendirme mesajı verdi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA