Aydın’a 7 bin konut müjdesi

Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye genelinde 500 bin sosyal konutun yapılacağı "Yüzyılın Konut Projesi" Aydın'da da başlıyor.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Milletvekili Mustafa Savaş, konuyla ilgili olarak, "Bugüne kadar yaptığımız TOKİ konutlarına ilave olarak bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Yüzyılın Konut Projesi ile Aydın'ımıza yaklaşık 7 bin yeni konut kazandırmayı planlıyoruz. Bu proje, ülkemizin ihtiyaç duyduğu konut talebini karşılayacaktır. Vatandaşlarımızın güvenli, dayanıklı ve sosyal donatı alanlarıyla desteklenmiş modern yaşam alanlarına kavuşması bizim için önceliktir. Tespit edilen araziler TOKİ tarafından uygunluk verildiğinde hızlı bir şekilde konut üretimine geçilecek" dedi. Aydın'da bugüne kadar TOKİ eliyle binlerce konut, Millet Bahçesi, cami, hastane, kamu hizmet binası ve okulun inşa edildiğini hatırlatan Savaş, Savrandere TOKİ projesinde yüzde 40 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldığını söyledi. Zemin eğimi nedeniyle projede ilave kazıklı temeller ve istinat duvarları yapıldığını vurgulayan Savaş, "Projenin 2026 Aralık ayında teslim edilmesi planlanıyor. Çevre düzenlemesi, sosyal alanları, ticari merkezleri ve ibadethanesiyle planlı bir yaşam alanı oluşturulacak. Karpuzlu'ya 51, Bozdoğan Yazıkent'e 69 adet TOKİ konutu yapılacak. 1 Eylül'de sözleşmesi imzalanan projede Bozdoğan'da kazı çalışmaları başladı" diye konuştu.