ABD ve Çin müzakerelerde ön mutabakata vardı

ABD ve Çin heyetleri, karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için Malezya'da yürütülen müzakerelerin yeni turunun ardından "ön çerçeve anlaşmaya" vardıklarını bildirdi. Çin'in Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang, iki ülke heyetlerinin, görüşmelerin ardından tarifeler konusunda "ön mutabakata" vardıklarını belirtti. ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer da, tarafların nihai detaylarını iki ülke liderlerinin gözden geçirip karar verebileceği bir çerçeve anlaşmaya vardıklarını ifade etti.

HAZIRLIK NİTELİĞİNDE

Greer, görüşmelerde, süresi dolacak tarifeler konusundaki geçici uzlaşmanın uzatılmasını ve nadir toprak elementleri konusunu ele aldıklarını, yapıcı bir müzakere olduğunu kaydetti. Tarafların ikili ekonomik konuları ele alacağı toplantı, aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 30 Ekim'de Güney Kore'de Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi öncesinde yapacağı görüşme için hazırlık niteliğinde oldu. ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, bir tarafta Washington yönetiminin tarife artışları ve teknoloji alanındaki kısıtlamaları ile diğer tarafta Çin'in küresel tedarikinin büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik attığı adımlarla genişleyen bir dizi anlaşmazlıkta düğümlenmiş durumda.