GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU 2025! SSK-Bağkur emeklisi ne kadar banka promosyonu alacak? En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

Emekli maaş promosyonları için hesaplar başladı. Emekli maaş promosyonları Ekim 2026 kampanyaları bankalar tarafından tek tek açıklandı. Akbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi, Halkbank ne kadar ödeme yapıyor?

EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU ZAMLARA GÖRE ŞEKİLLENECEK

Emekli maaş zamları temmuz ayından SSK-Bağkur emeklileri için yüzde 16,57 olarak açıklanırken memur emeklileri için yüzde 15,57 oldu. En düşük emekli maaşı 16 bin 881 olurken en düşük emekli memur maaşı 22 bin 671 lira oldu. Yapılan zammın ardından emekli promosyon hesabı da değişti. Bu zamana kadar temmuz, ağustos, eylül aylarının enflasyon rakamları belli oldu. Ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon rakamlarına göre, emekli maaşları yeniden düzenlenecek. Böylelikle emekli promosyonlarının da güncellenmesi bekleniyor.

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Emeklinin bir bankadan promosyon ödemesi alması için maaşını o bankaya taşıması gerekir. Maaşlarını istedikleri bankaya taşıyan emekliler bu bankada kalacaklarında dair taahhütte bulunmaları gerekiyor. Taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanını ise iade ediliyor.

TEB EMEKLİ PROMOSYONU

TEB'den yapılan açıklamada " Emeklilerimizi 21.000 TL'ye Varan Promosyon bekliyor. Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon kazanabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

ING EMEKLİ PROMOSYONU

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan emekli nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 28.000 TL'ye varan emekli nakit promosyon kazanabilirsiniz.

Yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Akbank internet sitesinde yer alan bilgilerde "SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 30.000 TL'ye varan nakit ödül fırsatı 15.000 TL'ye varan promosyona ek 15.000 TL nakit ödül" ifadeleri kaydedildi.

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Banka yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:

Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA'dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın!

15.000 TL'ye kadar nakit promosyon,

Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL,

2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL,

yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!

Üstelik 9.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık İş Bankası'nda!

Emekli Promosyon Kampanyası, 1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden, emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan veya halihazırda emekli maaşını İş Bankası'ndan alan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) için geçerlidir.

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca

Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir. Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

HALK BANK EMEKLİ PROMOSYONU

Banka internet sitesinde " maaşı 10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlar 8.000 TL, maaşı 15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlar 10.000 TL, maaşı 20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon alabilecek." ifadelerini kullanıyor.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

1 aylık emekli maaşı tutarı;

• 10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

• 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

• 15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

• 20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL

peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.