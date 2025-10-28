Son dakika: Gram altında rüzgar terse döndü! Sert düşüşte, ralli bitti mi? İşte piyasalarda son durum...

Altın fiyatları bugün aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. İşte piyasalarda son durum...

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜŞE GEÇTİ?

ABD ve Çin arasında Malezya'da gerçekleşen görüşmeler piyasalarda riskli varlıkları öne çıkarmaya başladı. Güvenli liman varlıklarına olan talebin düşmesiyle altın fiyatlarında sert düşüşler yaşanıyor. Hafta başında 4 bin 60 dolar seviyesinden fiyatlanan ons altın kritik seviyenin altına düştü. Son bir haftalık ortalamaya göre yüzde 10'a yakın kayıp yaşayan ons altın yeni günde 3 bin 946 dolar seviyesinden işlem görüyor.