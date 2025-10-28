  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Ekonomi İstanbul, Ankara ve İzmir'de onlarca istasyonu var! Akaryakıt devi tüm varlıklarını satıyor

İzmir'de 17, İstanbul ve Ankara'da 20'den fazla olmak üzere Türkiye'de 600 akaryakıt istasyonu olan petrol devi Lukoil, tüm varlıklarını satışa çıkardığını duyurdu.

Trump, Rusya merkezli iki büyük petrol şirket Rosneft ve Lukoil'e yönelik yeni yaptırım kararları etkisini göstermeye başladı. Rus petrol devi tüm istasyonlarını satarak Türkiye'den ayrılmaya karar verdi.

TÜM VARLIKLARINI SATIYOR

Karar sonrasında petrol devi Lukoil'den dikkat çeken bir karar geldi. Türkiye'de 600 akaryakıt istasyonu bulunan Lukoil, Rusya dışındaki tüm varlıklarını satışa çıkardığını açıkladı.

TÜRKİYE'DE 600 ŞUBESİ VAR

Lukoil'in 2008 yılında Türkiye pazarına girmiş ve yaklaşık 500 milyon dolar karşılığında Akpet'i satın almıştı. Lukoil'in iştirak şirketi Akpet ile birlikte Türkiye'de yaklaşık 600 akaryakıt istasyonu bulunuyor.

Lukoil Türkiye dışında Romanya, Bulgaristan ve Azerbaycan gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyor.

