MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2026 ! Polis, öğretmen, vaiz, hemşire yüzde kaç zam alacak?

Memur maaşı zammı için geri sayım başladı. Memur zammı ekim, kasım ve aralık ayı TÜFE rakamlarının açıklanmasıyla yeniden belirlenecek. Polis, öğretmen, vaiz, hemşire ne kadar zam alacak?

MEMUR MAAŞI İÇİN ENFLASYONA EK TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI

Memur maaşlarına yılda iki kez enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamından oluşan zam yapılıyor. 8.Dönem Toplu Sözleşme tebliğine göre, memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin taban aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayı için 1000 lira ilave ücret ödenecek.

ENFLASYON RAKAMLARI TEK TEK BELLİ OLDU

Temmuz ve eylül aylarının TÜFE rakamlarının toplamında ortaya çıkan enflasyon yüzde 7,50 oldu. SSK, Bağkur emeklileri şimdiden yüzde 7,50 zam almaya hak kazandı. Memur ve memur emeklileri için bu fark yüzde 11 toplu sözleşme zammı eklenince ortaya çıkan kümülatif zam yüzde 13,66 olarak hesaplandı.

MERKEZ BANKASI ANKETİ HESAPLARI DEĞİŞTİRDİ

Öte yanda Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye çıktı. Geçen ay yüzde 2,05 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,34'e yükseldi. Bu beklentisinin gerçekleşmesi halinde toplam enflasyon yüzde 10,02 oluyor. Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri maaşına %10,02 zam gelmesi söz konusu. Ortaya ise yüzde 4,78 enflasyon farkı çıkıyor. 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen %11 ilave edilmesi halinde kümülatif zam %16.31 şeklinde hesaplanıyor.

MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Maaş zamlarının belirlenmesi için yılın geri kalan ekim, kasım ve aralık aylarında kesin enflasyon rakamlarının belli olması gerekiyor. Eğer Merkez Bankası anketindeki enflasyon tahmini gerçekleşirse yıl sonuna kadar 6 aylık enflasyon toplamı yüzde 12,94 olacak. Memur ve memur emeklilerine yansıtılacak enflasyon farkı ise yüzde 7,56 oluyor. Bu enflasyon farkına yüzde 11 toplu sözleşme zammı da eklenince memur zammı yüzde 19.39'a kadar çıkıyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Tahminlerin gerçekleşmesi halinde yüzde 19,39 zam + 1.000 liralık hesapla en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 61 bin 296 liraya kadar çıkacak. 22 bin 672 lira olarak uygulanan en düşük memur emeklisi maaşı ise bu hesaba göre 28 bin 68 liraya çıkacak.