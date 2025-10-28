Türk moda endüstrisi rotayı ABD’ye çevirdi

JSON üç yılda ihracatta 5 milyar dolar kayıp yaşayan Türk moda endüstrisi, ihracattaki kayıplarını durdurmak için ihracat pazarlarını çeşitlendirme çabasında. Sektör, 2026 yılında pazarlama faaliyetlerinde rotayı Amerika Birleşik Devletleri'ne çevirdi. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Amerika Birleşik Devletleri'nde; 27 Nisan-1 Mayıs 2026 tarihlerinde Los Angeles Sektörel Ticaret Heyeti yapmak için harekete geçti. Dünya hazır giyim ihracatı 2024'te 612,2 milyar dolar seviyesine ulaştığını vurgulayan Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, ABD ve Avrupa Birliği ithalatında 2023 sonrası başlayan artış eğilimine rağmen Türkiye'nin hazır giyim ihracatındaki düşüşün devam ettiğini, bu daralmanın temel nedeninin artan üretim maliyetleri ve döviz kuru olduğunu dile getirdi.