Altında şok düşüş!

ALTININ gramı, dün güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 335 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 9 bin 280 liradan, Cumhuriyet altını ise 36 bin 970 liradan satıldı. Son yaşanan düşüşlerle birlikte altın son 2 haftanın dibine geriledi. Güne dün düşüşle başlayan altının ons fiyatı ise yüzde 0,7 azalışla 3 bin 953 dolarda seyretti. ABD-Çin arasında olası bir ticaret anlaşmasına ilişkin iyimserlik, güvenli liman varlıklara olan talebi azaltırken yatırımcılar bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankasının (Fed) faiz kararlarını bekliyor.