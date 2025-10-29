Gram altın zarardan döndü! Ralli için tüm dikkatler kritik kararda... İşte piyasalarda son durum

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Rekor serisini ardından sert düşüşe geçen altın fiyatlarında gözler ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından bugün TSİ ile saat 21.00'de açıklanacak kritik faiz kararına çevrildi. daki ABD-Çin görüşmeleriyle 4.000 doların altına inen ons altın yeniden tırmanışa geçerken, gram altında zararı kapatmaya başladı.Kritik karar öncesinde gram altın ne kadar? Çeyrek altın, Cumhuriyet altını kaç TL'den satılıyor? İşte piyasalarda son durum…

Malezya'da başlayan görüşmelerle sert düşen altın fiyatlarında gözler şimdi Fed Başkanı Powell'ın ABD ekonomisinin kapalı olduğu dönemde 'gözleri kapalı' vereceği kritik karara çevrildi. 4.000 doların altına inen ons altın jeopolitik risklerle yeniden yönünü yukarı çevirdi. Ons altındaki toparlanmayla gram altında zararı kapatmaya başladı.

FED'DEN İNDİRİM BEKLENİYOR

ABD Merkez Bankası'nın bu yıl 2 faiz indirimi bekleniyor. Para Politikası Kurulu (FOMC) 28-29 Ekim tarihinde yapılacak toplantı ile faiz kararına imza atacak. Karar 29 Ekim akşamı Türkiye saati ile 21:00'de duyurulacak.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Altının ons tarafında yaşanan sert düşüşler, iç piyasada gram altında da aşağı yönlü hareketlere neden oldu. Ekim ayında 5.900 TL ile tarihi bir rekora imza atan gram altın ABD-Çin yumuşamasıyla 5.285 TL'ye kadar indi. Fed faiz kararı öncesinde, gram altın 5.300 TL'nin üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor.

Altının gramı piyasaların kapalı olduğu yeni güne yüzde 0.27 yükselişle 5.341 TL'den başladı. Çeyrek altın 8.733 TL, yarım altın 17.471 TL, cumhuriyet altını ise 37.644 TL'den işlem görüyor.

28 EKİM ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış: 5.343 TL

Satış: 5.345 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 8.552 TL

Satış: 8.741 TL

YARIM ALTIN

Alış: 17.049 TL

Satış: 17.482 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 37.083 TL

Satış: 37.644 TL

