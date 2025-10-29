Teknolojiye yeni üs: TEKMER

Ardventure TEKMER'in açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Valisi Vasip Şahin ve sektör temsilcilerinin katılımıyla Koç İkizkuleler'de düzenlenen törenle yapıldı. Bakan Kacır, buradaki konuşmasında, teknoloji geliştirme ve üretme kabiliyetinin hem kalkınmanın itici gücü hem de rekabet üstünlüğünün en belirleyici unsuru olduğunu söyledi. Kacır,"Bu yolculuğun lokomotifi de savunma sanayimiz oldu. Savunma sanayisinde öz yeterliliğimizi sağlamak üzere muazzam bir üretim ve AR-GE altyapısı kurduk. Bugün ulaştığımız noktada, kendi İHA'larını, helikopterlerini, kara ve deniz platformlarını, hava savunma sistemlerini, beşinci nesil savaş uçağını geliştiren bir ülkeyiz" dedi.
120 MİLYARLIK YATIRIM
Kacır, "Arzumuz, sahip olduğumuz AR-GE ve inovasyon altyapısını girişimcilik ruhuyla buluşturacak, Türkiye'yi teknoloji girişimciliğinde devler ligine ulaştıracak adımlar atmaktır. Tohum ve tohum öncesi aşamadaki girişimle en büyük destekçisi olan TÜBİTAK BİGG Programı ile bugüne kadar 2 bin 500'e yakın teknoloji girişiminin doğmasına öncülük ettik. 2018'den bu yana düzenlediğimiz TEKNOFEST'lerle milyonlarca gencimizi ülkemizin teknoloji geliştirme yolculuğuna dahil ettik. Devreye aldığımız eş finansman mekanizmalarıyla 4,6 milyar liralık kamu kaynağını doğrudan girişimlerimize yönlendirdik. Sağladığımız bu desteklerin yarattığı çarpan etkisi sayesinde 120 milyar liralık özel sektör yatırımını harekete geçirdik" dedi.