Teknolojiye yeni üs: TEKMER

Ardventure TEKMER'in açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Valisi Vasip Şahin ve sektör temsilcilerinin katılımıyla Koç İkizkuleler'de düzenlenen törenle yapıldı. Bakan Kacır, buradaki konuşmasında, teknoloji geliştirme ve üretme kabiliyetinin hem kalkınmanın itici gücü hem de rekabet üstünlüğünün en belirleyici unsuru olduğunu söyledi. Kacır,"Bu yolculuğun lokomotifi de savunma sanayimiz oldu. Savunma sanayisinde öz yeterliliğimizi sağlamak üzere muazzam bir üretim ve AR-GE altyapısı kurduk. Bugün ulaştığımız noktada, kendi İHA'larını, helikopterlerini, kara ve deniz platformlarını, hava savunma sistemlerini, beşinci nesil savaş uçağını geliştiren bir ülkeyiz" dedi.