24 sondajla enerji atağı

TÜRKİYE, yerin altındaki zenginliklerini gün yüzüne çıkarıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Diyarbakır'da kaya petrolü için 4 sahada 24 sondaj yapılacağını, benzer çalışmaların doğal gaz için Trakya'da da başlatılacağını açıkladı. Türkiye'nin enerji talebinin 30 yılda 3 katına çıkacağını belirten Bayraktar, artan enerji talebini kesintisiz şekilde karşılamayı, enerji arzını güvence altına almayı, petrol ve doğal gaz aramalarını kararlılıkla sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi. 'SATIŞI SÖZ KONUSU DEĞİL'

NADİR toprak elementlerinin ABD'ye satıldığı iddialarına cevap veren Bayraktar, bunun kesinlikle söz konusu olmadığını söyledi. Bayraktar, "Bizim Amerika'da yaptığımız, imzaladığımız anlaşma da ortada, nükleerle alakalı bir anlaşmaydı. Nadir toprak elementleriyle ilgili yapsaydık, emin olun, onu onlar da ilan ederdi, biz de ilan ederdik" ifadesini kullandı. Bayraktar, "Beylikova'daki saha, MTA tarafından çok yıllar önce toryum amaçlı keşfedilmiş bir saha. Bu sahada toryum var. Toryum sahası daha sonra 1990'larda Eti Maden'e devrediliyor, yine devletimizin şirketi. Eti Maden de burada 125 kilometre sondaj yapıyor yıllar içinde. 10 yıldan daha fazla bir süre içinde" dedi.

'PİLOT TESİS KURULDU'

BURADAKİ keşif sonrasında 2020'de pilot tesisi kurarak saflaştırmayla alakalı çalışmalara başladıklarını söyleyen Bayraktar, şunları ifade etti: "2023'te buradaki pilot tesisi hayata geçirdik. Tesis kuruldu, çalışıyor. Şu anda orada üretimimiz de devam ediyor pilot tesiste. Şimdi ikinci fazda biz endüstriyel tesise, yani daha büyük ölçekli bir tesise burayı dönüştürmekle alakalı çalışıyoruz. Bazı mineralleri iki kere yazmışlar, bazılarını yazmamışlar. Eti Maden, yüzde 100'ü devletimize ait bir şirket. Kaldı ki şu anda mevcut kanunumuz var. Bu kanun, bir madende uranyum varsa, toryum varsa, burası devlet eliyle işletilir diyor. Dolayısıyla bu sahada da toryum olduğu için zaten burası devlet eliyle işletilecek. Isparta'da arama fazında çalışma yürütülüyor. Malatya Hekimhan ve Sivas'ta da nadir toprak elementi rezervi var."

GAZ ARAMALARI DEVAM EDİYOR

BAYRAKTAR, Türkiye'nin yurt dışında petrol ve doğal gaz aramalarına yönelik çalışmalarına ilişkin bilgi verirken, Libya'da önemli görüşmeleri nihayete erdirmeye çalıştıklarını dile getirdi. Bayraktar, "Azerbaycan'da bu sene yeni sahalarda yüzde 30'luk bir pay aldık. Şafak-Asiman Sahası'nda. Kazakistan ile çok yoğun ilgiliyiz. Pakistan'da bir tane deniz sahasına ortak olduk, şimdi yeni ihalelere hazırlanıyoruz. Türkiye'nin Irak'ta sadece günlük 15 bin varil üretimi var. Bunun 10-15 katına çıkması gerekiyor. Türkiye'nin Irak'ta Basra'da, Kerkük'te, Kuzey Irak'ta çok yoğun çalışmaları bulunuyor."