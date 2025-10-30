Fed faiz indirdi, altın fiyatları düştü! İşte piyasalarda son durum

ABD Merkez Bankası (Fed) altın yatırımcısının merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed, beklentiler doğrultusunda 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4,00 aralığına çekti. Kritik kararın ardından altında yükseliş trendi beklenirken, Fed Başkanı Powell'ın Aralık'ta üçüncü bir faiz indiriminin henüz kesin olmadığını vurgulaması altın fiyatlarında beklenmedik tepkiye neden oldu.

Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları düşüşe devam ediyor. 4.000 dolar üstünde tutunmaya çalışan altının onsu Fed faiz kararına rağmen kritik seviyenin altına indi. Gram altın ise 5.900 TL'lik rekorun ardından 5.200 TL' bandına kadar geriledi. İşte piyasalarda son durum... POWELL'IN SÖZLERİ PİYASAYI BASKILADI ABD'de federal hükümetin kapalı olduğu bir dönemde yılın ikinci faiz indirimine imza atan Fed Başkanı Powell, Aralık'ta faiz indirimi için "kesin değil" ifadesi ve enflasyonda risklerin yukarı yönlü olduğunu söyledi. Powell'ın sözleri, altın fiyatlarında baskıya neden oldu.