Kira zam oranı enflasyonun 3'te 1'i! En az değerlenen iller açıklandı! İzmir kaçıncı sırada?

Türkiye'de bu yıl yüksek faiz ortamı devam etmesine rağmen konut yatırımcısı frene basmadı. TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre yılın 9 aylık döneminde ülke genelinde konut satışları 1 milyon 128 bin 727 adet oldu.
Satışlarda geçen yılın aynı ayına göre ise %19,2 oranında artış yaşandı. Bu arada sadece eylül ayında 150 bin 657 konut satılırken, bu rakam tüm zamanların eylül rekoru olarak kayıtlara geçti.
YILLIK ENFLASYON %32,29
Konut yatırımcısı hem kira geliri hem de değer artışı ile kazanç sağlamaya odaklanırken; TCMB tarafından açıklanan konut fiyat endeksi, ortalama fiyatların (eylül ayı itibarıyla) son 1 yılda %32,2 arttığına işaret etti. Eylül ayında yıllık enflasyonun %33,29 olarak gerçekleştiği dikkate alındığında, Türkiye'de reel olarak konut fiyatlarında sınırlı da olsa bir gerileme dikkat çekti.
ENFLASYONA YENİLEN ŞEHİRLER
Gayrimenkul analiz platformu Endeksa tarafından açıklanan verilere göre; son bir yıllık döneme iller bazında bakıldığında ise (ortalama %7,5 yıllık kira getirisi de hesaba katılarak); değer artışında enflasyonun altında kalan iller, metrekare satış fiyatları ve yıllık fiyat artışları şöyle sıralandı:
1-Kilis: 16.379 TL /m2 - %12,09
2-Artvin: 24.410 TL /m2 - %18,93
3-Bayburt: 22.296 TL /m2 - %20,42
4-Hatay: 24.766 TL /m2 - %23,30
5-Karabük: 25.711 TL /m2 - %23,43
6-Amasya: 25.643 TL /m2 - %23,72
7-Burdur: 27.997 TL /m2 - %24,48
8-Rize: 28.986 TL /m2 - %24,72
9-Malatya: 20.045 TL /m2 - %24,96
10-Yozgat: 22.231 TL /m2 - %25,72
11-Gümüşhane: 23.437 TL /m2 - %25,97
12-Bilecik: 24.469 TL /m2 - %27,34
13-Kahramanmaraş: 22.602 TL /m2 - %27,74
14-Uşak: 24.083 TL /m2 - %28,04
15-Kastamonu: 29.551 TL /m2 - %28,49
16-Karaman: 23.928 TL /m2 - %29,19
17-Eskişehir: 29.320 TL /m2 - %29,53
18-Sinop: 34.645 TL /m2 - %29,67
19-Isparta: 31.188 TL /m2 - %29,80
20-Kırklareli: 32.598 TL /m2 - %29,96
İZMİR'DE KONUT SATIŞINDA DURUM NE?
On iki ayın 11'inde artışın yaşandığı İzmir'de kiralık konut fiyatları metrekare başına 248,3 TL'ye çıktı. Son bir yılda kiralar yüzde 47,8 oranında arttı.
İzmir'de satılık konut fiyatları ise yüzde 37 civarında değerlenerek enflasyonun üzerinde bir seyir izledi.