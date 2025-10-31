Kira zam oranı enflasyonun 3'te 1'i! En az değerlenen iller açıklandı! İzmir kaçıncı sırada?

Türkiye'de bu yıl yüksek faiz ortamı devam etmesine rağmen konut yatırımcısı frene basmadı. TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre yılın 9 aylık döneminde ülke genelinde konut satışları 1 milyon 128 bin 727 adet oldu.





Satışlarda geçen yılın aynı ayına göre ise %19,2 oranında artış yaşandı. Bu arada sadece eylül ayında 150 bin 657 konut satılırken, bu rakam tüm zamanların eylül rekoru olarak kayıtlara geçti.